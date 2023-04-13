Menu
Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna 2022 - 2023, season 2

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna season 2 poster
The Boss Baby: Back in the Crib 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 24 minutes
"Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Босс-молокосос: колыбель зовет» хитрый предприниматель Тед Темплтон продолжает скрываться от своих конкурентов и от полиции под видом собственного новорожденного племянника. Приближается первый день рождения этого необычного младенца, и он собирается отметить его как взрослый, но есть одна проблема: ему все еще нужна Кэрол, чтобы катать его коляску по Чикаго. Тем временем неожиданное партнерство может перевернуть всю бизнес-модель Baby Corp с ног на голову и изменить отношение мира к детскому интеллекту. Тед должен сделать выбор, чтобы продвинуться вперед или же остаться в колыбели.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna List of episodes

Season 2 Episode 1
13 April 2023
Puppy Love
Season 2 Episode 2
13 April 2023
Biscuits Rising
Season 2 Episode 3
13 April 2023
Moon Shot
Season 2 Episode 4
13 April 2023
Inner Children
Season 2 Episode 5
13 April 2023
Poompf!
Season 2 Episode 6
13 April 2023
The Heat Is On
Season 2 Episode 7
13 April 2023
One Tricked Pony
Season 2 Episode 8
13 April 2023
Federal Slumber Party
Season 2 Episode 9
13 April 2023
Floaties
Season 2 Episode 10
13 April 2023
Breaking the Bank
Season 2 Episode 11
13 April 2023
Hate That Baby!
Season 2 Episode 12
13 April 2023
North of the Border
Season 2 Episode 13
13 April 2023
Intensive Purposes
Season 2 Episode 14
13 April 2023
The Unshakeable Bear
Season 2 Episode 15
13 April 2023
Ba-Ba Town
Season 2 Episode 16
13 April 2023
