Во 2 сезоне сериала «Босс-молокосос: колыбель зовет» хитрый предприниматель Тед Темплтон продолжает скрываться от своих конкурентов и от полиции под видом собственного новорожденного племянника. Приближается первый день рождения этого необычного младенца, и он собирается отметить его как взрослый, но есть одна проблема: ему все еще нужна Кэрол, чтобы катать его коляску по Чикаго. Тем временем неожиданное партнерство может перевернуть всю бизнес-модель Baby Corp с ног на голову и изменить отношение мира к детскому интеллекту. Тед должен сделать выбор, чтобы продвинуться вперед или же остаться в колыбели.