Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna 2022, season 1

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna Seasons Season 1
The Boss Baby: Back in the Crib 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Босс-молокосос: колыбель зовет» Тед Темплтон стал совсем взрослым, однако по-прежнему категорически не хочет нести ответственность за свои поступки. Однажды он становится главным подозреваемым в совершении корпоративного преступления, связанного с необоснованными тратами в личных целях. Чтобы уклониться от наказания, предприимчивый герой в очередной раз превращается в Босса-молокососа. Теперь он просто ребенок, один из отпрысков своего брата Тима. Можно вовсю балагурить с племянницами, очаровательными Тиной и Табитой, и наслаждаться всеми прелестями беззаботного детства.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Business Boss: Back in Baby
Season 1 Episode 1
19 May 2022
The Stroll
Season 1 Episode 2
19 May 2022
Potty Mouth
Season 1 Episode 3
19 May 2022
Imaginary Friends
Season 1 Episode 4
19 May 2022
Turf War
Season 1 Episode 5
19 May 2022
Trading Up
Season 1 Episode 6
19 May 2022
War of the Cheeks
Season 1 Episode 7
19 May 2022
Techy Tykes
Season 1 Episode 8
19 May 2022
Birthday Blues
Season 1 Episode 9
19 May 2022
Sitting Ducks
Season 1 Episode 10
19 May 2022
The Big Dumpling
Season 1 Episode 11
19 May 2022
The Great Medieval London Fire of 1135
Season 1 Episode 12
19 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more