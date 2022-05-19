В 1 сезоне сериала «Босс-молокосос: колыбель зовет» Тед Темплтон стал совсем взрослым, однако по-прежнему категорически не хочет нести ответственность за свои поступки. Однажды он становится главным подозреваемым в совершении корпоративного преступления, связанного с необоснованными тратами в личных целях. Чтобы уклониться от наказания, предприимчивый герой в очередной раз превращается в Босса-молокососа. Теперь он просто ребенок, один из отпрысков своего брата Тима. Можно вовсю балагурить с племянницами, очаровательными Тиной и Табитой, и наслаждаться всеми прелестями беззаботного детства.