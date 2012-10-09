Menu
Girls und Panzer 2012 - 2013, season 1

Girls und Panzer
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Девушки и танки» события разворачиваются в старшей школе для девочек, где члены студенческого совета заняты войнами на танках. В их мире танковые войны являются традиционным боевым искусством для девочек. Главная героиня, 17-летняя Михо Нисидзуми, приходит в Оарай и вскоре получает предложение от президента совета присоединиться к битве. Михо делает успехи и быстро становится главнокомандующей. Она управляет одним из танковых экипажей и принимает участие в чемпионате по сэнся-до. Девочке обязательно нужна победа, ведь в противном случае школу могут закрыть.

7.4
7.5 IMDb

Season 1
Tankery, Here It Comes
Season 1 Episode 1
9 October 2012
I'll Board the Tank!
Season 1 Episode 2
16 October 2012
I'll Join the Fight!
Season 1 Episode 3
23 October 2012
I'll Do My Best As Commander!
Season 1 Episode 4
30 October 2012
An Experienced Sherman Army Corps!
Season 1 Episode 5
6 November 2012
The First Round Reaches Its Climax!
Season 1 Episode 6
20 November 2012
Up Next is Anzio!
Season 1 Episode 7
27 November 2012
We're Fighting Pravda!
Season 1 Episode 8
4 December 2012
Last Ditch Effort!
Season 1 Episode 9
11 December 2012
Classmates!
Season 1 Episode 10
18 December 2012
The Battle Gets Fierce
Season 1 Episode 11
19 March 2013
This Fight Won't Be Dismissed!
Season 1 Episode 12
26 March 2013
