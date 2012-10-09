В 1 сезоне сериала «Девушки и танки» события разворачиваются в старшей школе для девочек, где члены студенческого совета заняты войнами на танках. В их мире танковые войны являются традиционным боевым искусством для девочек. Главная героиня, 17-летняя Михо Нисидзуми, приходит в Оарай и вскоре получает предложение от президента совета присоединиться к битве. Михо делает успехи и быстро становится главнокомандующей. Она управляет одним из танковых экипажей и принимает участие в чемпионате по сэнся-до. Девочке обязательно нужна победа, ведь в противном случае школу могут закрыть.