В 1 сезоне сериала «Ни к селу, ни к городу 2» история жительницы Авдеевки Милы Жуковой продолжается. Она вновь обрела личное счастье со своим мужем Толиком. Кроме того, в их семье ожидается еще одно радостное событие – супруги наконец станут родителями. Толик убежден, что у него появится наследник. Он выбрал ему имя – Сережа – и все свободное время проводит за обустройством комнаты для первенца. Однако идиллию в семье Жуковых вновь нарушает бывшая любовница Толика, Валентина Дмитриевна. Оказывается, она тоже ждет ребенка. А на деревню тем временем посягают дельцы, которые хотят сделать из Авдеевки привлекательное место для туристов.