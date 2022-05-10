Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ni k selu, ni k gorodu 2 2022, season 1

Ni k selu, ni k gorodu 2 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ni k selu, ni k gorodu 2 Seasons Season 1
Ни к селу, ни к городу 2 12+
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Ni k selu, ni k gorodu 2" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ни к селу, ни к городу 2» история жительницы Авдеевки Милы Жуковой продолжается. Она вновь обрела личное счастье со своим мужем Толиком. Кроме того, в их семье ожидается еще одно радостное событие – супруги наконец станут родителями. Толик убежден, что у него появится наследник. Он выбрал ему имя – Сережа – и все свободное время проводит за обустройством комнаты для первенца. Однако идиллию в семье Жуковых вновь нарушает бывшая любовница Толика, Валентина Дмитриевна. Оказывается, она тоже ждет ребенка. А на деревню тем временем посягают дельцы, которые хотят сделать из Авдеевки привлекательное место для туристов.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Ni k selu, ni k gorodu 2" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more