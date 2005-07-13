В 1 сезоне сериала «Стальная тревога: Новый рейд» МИФРИЛ борется с террором и экстремистами. Тидори Канамэ уже ничего не угрожает, и командование считает, что в работе Сагары больше нет необходимости. У МИФРИЛа появляется достойный противник: организация «Амальгама», которой управляет Леонард Тестаросса — брат Тессы. Приоткрывается завеса тайны, связанной с прошлым Сагары, Тессы и Мелиссы Мао. Сагара, которого отыскал Калинин, стал нормальным человеком, чего не скажешь о сестрах-боевиках Ся Юй Фань и Ся Юй Лань. Их воспитывал Гаурон. Девушки не сохранили в себе ничего человеческого, кроме привязанности друг к другу.