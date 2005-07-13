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Stalnaya trevoga: Novyy reyd 2005, season 1

Stalnaya trevoga: Novyy reyd season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Stalnaya trevoga: Novyy reyd Seasons Season 1
Стальная тревога: Новый рейд
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 July 2005
Production year 2005
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 59 minutes
"Stalnaya trevoga: Novyy reyd" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Стальная тревога: Новый рейд» МИФРИЛ борется с террором и экстремистами. Тидори Канамэ уже ничего не угрожает, и командование считает, что в работе Сагары больше нет необходимости. У МИФРИЛа появляется достойный противник: организация «Амальгама», которой управляет Леонард Тестаросса — брат Тессы. Приоткрывается завеса тайны, связанной с прошлым Сагары, Тессы и Мелиссы Мао. Сагара, которого отыскал Калинин, стал нормальным человеком, чего не скажешь о сестрах-боевиках Ся Юй Фань и Ся Юй Лань. Их воспитывал Гаурон. Девушки не сохранили в себе ничего человеческого, кроме привязанности друг к другу.

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"Stalnaya trevoga: Novyy reyd" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Owaru hibi
Season 1 Episode 1
13 July 2005
Suimen ka no jôkei
Season 1 Episode 2
20 July 2005
Meikyû to ryû
Season 1 Episode 3
27 July 2005
Dei raito
Season 1 Episode 4
4 August 2005
Uruwashiki shichiria
Season 1 Episode 5
10 August 2005
Ejji obu hevun
Season 1 Episode 6
17 August 2005
Tori nokosarete
Season 1 Episode 7
27 August 2005
Janguru grûpu
Season 1 Episode 8
14 September 2005
Kanojo no mondai
Season 1 Episode 9
21 September 2005
Futatsu no honkon
Season 1 Episode 10
28 September 2005
Kare no mondai
Season 1 Episode 11
5 October 2005
Moeru honkon
Season 1 Episode 12
12 October 2005
Tsuzuku hibi
Season 1 Episode 13
19 October 2005
TV series release schedule
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