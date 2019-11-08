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Green Eggs and Ham 2019, season 1

Green Eggs and Ham season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Green Eggs and Ham Seasons Season 1
Green Eggs and Ham 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 38 minutes
"Green Eggs and Ham" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Зеленые яйца с ветчиной» из центрального зоопарка города Бякабурга неожиданно пропадает редкое краснокнижное животное – курафф. На месте преступления случайно оказывается парочка лучших друзей. Гай и Сэм неразлучны, хотя являются абсолютными противоположностями друг друга. Один из них – изобретатель-недоучка, которому патологически не везет во всем, за что он берется. По крайней мере, он сам так считает. А второй друг – неунывающий оптимист и исследователь. Но основное различие приятелей состоит в том, что Гай ненавидит зеленые яйца с ветчиной, а Сэм – обожает. Вместе они должны спасти кураффа и решить свой спор.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
8.1 IMDb

Green Eggs and Ham List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Here
Season 1 Episode 1
8 November 2019
Car
Season 1 Episode 2
8 November 2019
Train
Season 1 Episode 3
8 November 2019
Fox
Season 1 Episode 4
8 November 2019
Dark
Season 1 Episode 5
8 November 2019
Box
Season 1 Episode 6
8 November 2019
Mouse
Season 1 Episode 7
8 November 2019
Rain
Season 1 Episode 8
8 November 2019
Goat
Season 1 Episode 9
8 November 2019
House
Season 1 Episode 10
8 November 2019
Boat
Season 1 Episode 11
8 November 2019
There
Season 1 Episode 12
8 November 2019
Anywhere
Season 1 Episode 13
8 November 2019
TV series release schedule
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