В 1 сезоне сериала «Зеленые яйца с ветчиной» из центрального зоопарка города Бякабурга неожиданно пропадает редкое краснокнижное животное – курафф. На месте преступления случайно оказывается парочка лучших друзей. Гай и Сэм неразлучны, хотя являются абсолютными противоположностями друг друга. Один из них – изобретатель-недоучка, которому патологически не везет во всем, за что он берется. По крайней мере, он сам так считает. А второй друг – неунывающий оптимист и исследователь. Но основное различие приятелей состоит в том, что Гай ненавидит зеленые яйца с ветчиной, а Сэм – обожает. Вместе они должны спасти кураффа и решить свой спор.