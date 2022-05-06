Menu
Welcome to Eden 2022, season 1

Welcome to Eden season 1 poster
Welcome to Eden
Bienvenidos a Edén 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes
"Welcome to Eden" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в Эдем» юная девушка Зоа ведет интернет-блог. Ее жизнь обыденна и непримечательна, однако в своих соцсетях она создает совсем другой образ – идеальной, счастливой, сияющей звезды, улыбающейся с каждой фотографии. Однажды, благодаря своим усилиям, она выигрывает приглашение на тайную пляжную вечеринку от популярного бренда напитка. Вместе с ней на райский остров должны отправиться еще четверо молодых людей с такими же яркими страничками в сети. Зоа чувствует, что это – шанс всей ее жизни. Однако на острове гостей поджидает неожиданный сюрприз. Добро пожаловать в рай…

Series rating

5.4

5.4
13 votes
5.7 IMDb

List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Trip of Your Life
Season 1 Episode 1
6 May 2022
Evaluation
Season 1 Episode 2
6 May 2022
Farewell Party
Season 1 Episode 3
6 May 2022
The Other Shore
Season 1 Episode 4
6 May 2022
Storm
Season 1 Episode 5
6 May 2022
Rebellion
Season 1 Episode 6
6 May 2022
Lilith
Season 1 Episode 7
6 May 2022
The Trip Back
Season 1 Episode 8
6 May 2022
TV series release schedule
