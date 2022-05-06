В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в Эдем» юная девушка Зоа ведет интернет-блог. Ее жизнь обыденна и непримечательна, однако в своих соцсетях она создает совсем другой образ – идеальной, счастливой, сияющей звезды, улыбающейся с каждой фотографии. Однажды, благодаря своим усилиям, она выигрывает приглашение на тайную пляжную вечеринку от популярного бренда напитка. Вместе с ней на райский остров должны отправиться еще четверо молодых людей с такими же яркими страничками в сети. Зоа чувствует, что это – шанс всей ее жизни. Однако на острове гостей поджидает неожиданный сюрприз. Добро пожаловать в рай…