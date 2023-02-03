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Pinecone & Pony 2022 - 2023, season 2

Pinecone & Pony season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Pinecone & Pony Seasons Season 2
Pinecone & Pony 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 15
Runtime 5 hours 45 minutes
"Pinecone & Pony" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Храбрая Пинекон и Пони» продолжается история мужественной принцессы Пинекон, которая сколько себя помнит мечтала стать настоящим воином и никогда не боялась трудностей. Жизнь заставила Пинекон столкнуться со множеством испытаний. По счастливому стечению обстоятельств у Пинекон есть ее преданная Пони. Она всегда бдительна и не позволяет принцессе взвалить на себя чересчур много. Вместе героини превращаются свою жизнь в увлекательное и захватывающее приключение. Пинекон и Пони отлично дополняют друг друга. Попадая в опасную ситуацию, они всегда находят из нее выход.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb

Pinecone & Pony List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
3 February 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
3 February 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
3 February 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
3 February 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
3 February 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
3 February 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
3 February 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
3 February 2023
Pinecone & Horse
Season 2 Episode 9
3 February 2023
Once in a Violetmoon
Season 2 Episode 10
3 February 2023
Festival of Might
Season 2 Episode 11
3 February 2023
Sage Advice
Season 2 Episode 12
3 February 2023
Next in Line
Season 2 Episode 13
3 February 2023
A Spell of Your Own
Season 2 Episode 14
3 February 2023
The Sturdy Stone
Season 2 Episode 15
3 February 2023
TV series release schedule
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