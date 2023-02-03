Во 2 сезоне сериала «Храбрая Пинекон и Пони» продолжается история мужественной принцессы Пинекон, которая сколько себя помнит мечтала стать настоящим воином и никогда не боялась трудностей. Жизнь заставила Пинекон столкнуться со множеством испытаний. По счастливому стечению обстоятельств у Пинекон есть ее преданная Пони. Она всегда бдительна и не позволяет принцессе взвалить на себя чересчур много. Вместе героини превращаются свою жизнь в увлекательное и захватывающее приключение. Пинекон и Пони отлично дополняют друг друга. Попадая в опасную ситуацию, они всегда находят из нее выход.