В 1 сезоне сериала «Восхождение чародея» после долгой и кровопролитной войны между Церковью и Ведьмами в мире устанавливается первое за 500 лет перемирие. На севере континента открывается Королевская школа магии, в то время как в южных районах по-прежнему рыщут антимагические повстанцы, охотящиеся на чародеев. Юный Сейбл учится в Школе, однако у него есть личная проблема: он совершенно не помнит, что было с ним до поступления, и потому не может в полной мере раскрыть свои силы. Тогда его наставник Альбус отправляет парня на юг. Там, справляясь с опасностями, он должен вспомнить себя и найти свою магию.