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Mahotsukai Reimeiki 2022, season 1

Mahotsukai Reimeiki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mahotsukai Reimeiki Seasons Season 1
Mahotsukai Reimeiki
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Mahotsukai Reimeiki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Восхождение чародея» после долгой и кровопролитной войны между Церковью и Ведьмами в мире устанавливается первое за 500 лет перемирие. На севере континента открывается Королевская школа магии, в то время как в южных районах по-прежнему рыщут антимагические повстанцы, охотящиеся на чародеев. Юный Сейбл учится в Школе, однако у него есть личная проблема: он совершенно не помнит, что было с ним до поступления, и потому не может в полной мере раскрыть свои силы. Тогда его наставник Альбус отправляет парня на юг. Там, справляясь с опасностями, он должен вспомнить себя и найти свою магию.

Season 1 Cast

Shuichiro Umeda
Miho Okasaki
Miho Okasaki
Sayumi Suzushiro
Taku Yashiro
Taku Yashiro
You Taichi
Yumiri Hanamori
Yumiri Hanamori
All Season 1 Cast

Series rating

5.7
Rate 13 votes
5.8 IMDb

Mahotsukai Reimeiki List of episodes

TV series release schedule
Season 1
The Remedial Student and the Witch of the Staff
Season 1 Episode 1
7 April 2022
Don't Call Me a Traitor
Season 1 Episode 2
14 April 2022
Beyond the Steam
Season 1 Episode 3
21 April 2022
I'm Not Afraid to Die
Season 1 Episode 4
28 April 2022
I Decide Who's Worthy
Season 1 Episode 5
5 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
2 June 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 June 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
16 June 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
23 June 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
30 June 2022
TV series release schedule
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