В 1 сезоне сериала «Золотое божество» в центре событий оказывается Саити Сугимото, ветеран русско-японской войны. Теперь он неустанно трудится в шахтах на Хоккайдо, чтобы прокормить вдову своего погибшего на войне друга. Внезапно до героя доносятся странные слухи о золотом кладе айнов. Шифр с координатами, где расположен тайник, набит на теле осужденных в виде татуировок. Преступники отбывают срок в тюрьме Абасири. Вскоре выясняется, что банда преступников совершила побег из тюремного заключения. Сугимото нужно опередить бандитов и первому добраться до золота. Ему оказывает помощь девушка-айну.