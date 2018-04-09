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Golden Kamuy 2018, season 1

Golden Kamuy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Golden Kamuy Seasons Season 1
Golden Kamuy 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Golden Kamuy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Золотое божество» в центре событий оказывается Саити Сугимото, ветеран русско-японской войны. Теперь он неустанно трудится в шахтах на Хоккайдо, чтобы прокормить вдову своего погибшего на войне друга. Внезапно до героя доносятся странные слухи о золотом кладе айнов. Шифр с координатами, где расположен тайник, набит на теле осужденных в виде татуировок. Преступники отбывают срок в тюрьме Абасири. Вскоре выясняется, что банда преступников совершила побег из тюремного заключения. Сугимото нужно опередить бандитов и первому добраться до золота. Ему оказывает помощь девушка-айну.

Series rating

7.8
Rate 13 votes
8 IMDb

Golden Kamuy List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Wenkamuy
Season 1 Episode 1
9 April 2018
Nopperabo
Season 1 Episode 2
16 April 2018
Kamuy Mosir
Season 1 Episode 3
23 April 2018
Grim Reaper
Season 1 Episode 4
30 April 2018
Race
Season 1 Episode 5
7 May 2018
Hunter's Soul
Season 1 Episode 6
14 May 2018
Complication
Season 1 Episode 7
21 May 2018
Eyes of a Murderer
Season 1 Episode 8
28 May 2018
Gleaming
Season 1 Episode 9
4 June 2018
Fellow Traveler
Season 1 Episode 10
11 June 2018
Everybody, Get Together! It's a Murder Hotel!
Season 1 Episode 11
18 June 2018
Trickster Fox
Season 1 Episode 12
25 June 2018
TV series release schedule
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