A Man in Full 2024, season 1

A Man in Full
Season premiere 2 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Мужчина в полный рост» действие разворачивается в штате Атланта, в 90-е. В центре событий оказывается крупный магнат Чарли Крокер. Несмотря на то, что герой находится уже в преклонном возрасте, он сохраняет деловую хватку, которой восхитился бы любой предприимчивый юноша. Чарли всю жизнь трудился не покладая рук чтобы заработать свое большое состояние. Однако наступил момент, когда он в один миг лишился всего. Слово «банкротство» преследует его, всякий раз выглядывая из-за угла, куда бы Чарли ни направился. Но он не из тех, кто сдается без боя. Крокеру предстоит тяжелая борьба, порой с самим собой...

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb

Season 1
Saddlebags
Season 1 Episode 1
2 May 2024
The Big Squash
Season 1 Episode 2
2 May 2024
The Takedown
Season 1 Episode 3
2 May 2024
Tick Tick
Season 1 Episode 4
2 May 2024
Push Comes to Shove
Season 1 Episode 5
2 May 2024
Judgment Day
Season 1 Episode 6
2 May 2024
