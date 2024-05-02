В 1 сезоне сериала «Мужчина в полный рост» действие разворачивается в штате Атланта, в 90-е. В центре событий оказывается крупный магнат Чарли Крокер. Несмотря на то, что герой находится уже в преклонном возрасте, он сохраняет деловую хватку, которой восхитился бы любой предприимчивый юноша. Чарли всю жизнь трудился не покладая рук чтобы заработать свое большое состояние. Однако наступил момент, когда он в один миг лишился всего. Слово «банкротство» преследует его, всякий раз выглядывая из-за угла, куда бы Чарли ни направился. Но он не из тех, кто сдается без боя. Крокеру предстоит тяжелая борьба, порой с самим собой...