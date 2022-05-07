В 1 сезоне сериала «Поворот на счастье» молодая учительница начальных классов по имени Нина Белова попадает в автомобильную аварию. Она выживает, однако теряет ребенка, который вскоре должен был родиться. Выясняется, что в произошедшем виновата звезда театра и кино Ульяна Ковалева, но ей удается избежать наказания. Проходят годы, и злосчастное семейство Ковалевых вновь встает на пути Нины. Избалованная дочка Ульяны оказывается в ее классе и добивается увольнения учительницы. Оставшись без денег и репутации, Нина неожиданно находит поддержку в лице Дмитрия Ковалева – супруга Ульяны. Но он явно преследует свои цели.