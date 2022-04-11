В 1 сезоне сериала «Дом с секретами» мальчик-подросток остается без родителей с младшей сестрой на руках. Кроме того, его семья принадлежит к «классу грязной ложки» – то есть у ребят нет ни наследства, ни какого-либо влияния в обществе. Тогда герой посвящает всю свою жизнь защите сестры и расследованию смерти матери. Он уверен, что женщину убили те, кому сошло это с рук, – люди, находящиеся гораздо выше него на социальной лестнице. Он вырастает бесстрашным, но обиженным на мир мужчиной и становится детективом. Пытаясь распутать свои собственные проблемы, он заодно помогает людям, которые обращаются к нему в офис.