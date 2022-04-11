Menu
A Secret House 2022, season 1

A Secret House season 1 poster
A Secret House
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 124
Runtime 72 hours 20 minutes
"A Secret House" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дом с секретами» мальчик-подросток остается без родителей с младшей сестрой на руках. Кроме того, его семья принадлежит к «классу грязной ложки» – то есть у ребят нет ни наследства, ни какого-либо влияния в обществе. Тогда герой посвящает всю свою жизнь защите сестры и расследованию смерти матери. Он уверен, что женщину убили те, кому сошло это с рук, – люди, находящиеся гораздо выше него на социальной лестнице. Он вырастает бесстрашным, но обиженным на мир мужчиной и становится детективом. Пытаясь распутать свои собственные проблемы, он заодно помогает людям, которые обращаются к нему в офис.

Series rating

0.0
Rate 1 vote

"A Secret House" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 April 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 April 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
26 April 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 April 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 April 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
29 April 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
2 May 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
3 May 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
4 May 2022
Episode 19
Season 1 Episode 19
5 May 2022
Episode 20
Season 1 Episode 20
6 May 2022
Episode 21
Season 1 Episode 21
9 May 2022
Episode 22
Season 1 Episode 22
10 May 2022
Episode 23
Season 1 Episode 23
11 May 2022
Episode 24
Season 1 Episode 24
12 May 2022
Episode 25
Season 1 Episode 25
13 May 2022
Episode 26
Season 1 Episode 26
16 May 2022
Episode 27
Season 1 Episode 27
17 May 2022
Episode 28
Season 1 Episode 28
18 May 2022
Episode 29
Season 1 Episode 29
19 May 2022
Episode 30
Season 1 Episode 30
23 May 2022
Episode 31
Season 1 Episode 31
24 May 2022
Episode 32
Season 1 Episode 32
25 May 2022
Episode 33
Season 1 Episode 33
26 May 2022
Episode 34
Season 1 Episode 34
27 May 2022
Episode 35
Season 1 Episode 35
30 May 2022
Episode 36
Season 1 Episode 36
31 May 2022
Episode 37
Season 1 Episode 37
2 June 2022
Episode 38
Season 1 Episode 38
3 June 2022
Episode 39
Season 1 Episode 39
6 June 2022
Episode 40
Season 1 Episode 40
7 June 2022
Episode 41
Season 1 Episode 41
8 June 2022
Episode 42
Season 1 Episode 42
9 June 2022
Episode 43
Season 1 Episode 43
10 June 2022
Episode 44
Season 1 Episode 44
13 June 2022
Episode 45
Season 1 Episode 45
14 June 2022
Episode 46
Season 1 Episode 46
15 June 2022
Episode 47
Season 1 Episode 47
16 June 2022
Episode 48
Season 1 Episode 48
17 June 2022
Episode 49
Season 1 Episode 49
20 June 2022
Episode 50
Season 1 Episode 50
21 June 2022
Episode 51
Season 1 Episode 51
22 June 2022
Episode 52
Season 1 Episode 52
23 June 2022
Episode 53
Season 1 Episode 53
24 June 2022
Episode 54
Season 1 Episode 54
27 June 2022
Episode 55
Season 1 Episode 55
28 June 2022
Episode 56
Season 1 Episode 56
29 June 2022
Episode 57
Season 1 Episode 57
30 June 2022
Episode 58
Season 1 Episode 58
1 July 2022
Episode 59
Season 1 Episode 59
4 July 2022
Episode 60
Season 1 Episode 60
5 July 2022
Episode 61
Season 1 Episode 61
6 July 2022
Episode 62
Season 1 Episode 62
7 July 2022
Episode 63
Season 1 Episode 63
8 July 2022
Episode 64
Season 1 Episode 64
11 July 2022
Episode 65
Season 1 Episode 65
12 July 2022
Episode 66
Season 1 Episode 66
13 July 2022
Episode 67
Season 1 Episode 67
14 July 2022
Episode 68
Season 1 Episode 68
15 July 2022
Episode 69
Season 1 Episode 69
18 July 2022
Episode 70
Season 1 Episode 70
19 July 2022
Episode 71
Season 1 Episode 71
20 July 2022
Episode 72
Season 1 Episode 72
21 July 2022
Episode 73
Season 1 Episode 73
22 July 2022
Episode 74
Season 1 Episode 74
25 July 2022
Episode 75
Season 1 Episode 75
26 July 2022
Episode 76
Season 1 Episode 76
27 July 2022
Episode 77
Season 1 Episode 77
28 July 2022
Episode 78
Season 1 Episode 78
29 July 2022
Episode 79
Season 1 Episode 79
1 August 2022
Episode 80
Season 1 Episode 80
2 August 2022
Episode 81
Season 1 Episode 81
3 August 2022
Episode 82
Season 1 Episode 82
4 August 2022
Episode 83
Season 1 Episode 83
5 August 2022
Episode 84
Season 1 Episode 84
8 August 2022
Episode 85
Season 1 Episode 85
11 August 2022
Episode 86
Season 1 Episode 86
12 August 2022
Episode 87
Season 1 Episode 87
15 August 2022
Episode 88
Season 1 Episode 88
16 August 2022
Episode 89
Season 1 Episode 89
17 August 2022
Episode 90
Season 1 Episode 90
18 August 2022
Episode 91
Season 1 Episode 91
19 August 2022
Episode 92
Season 1 Episode 92
22 August 2022
Episode 93
Season 1 Episode 93
23 August 2022
Episode 94
Season 1 Episode 94
24 August 2022
Episode 95
Season 1 Episode 95
25 August 2022
Episode 96
Season 1 Episode 96
26 August 2022
Episode 97
Season 1 Episode 97
29 August 2022
Episode 98
Season 1 Episode 98
30 August 2022
Episode 99
Season 1 Episode 99
31 August 2022
Episode 100
Season 1 Episode 100
1 September 2022
Episode 101
Season 1 Episode 101
2 September 2022
Episode 102
Season 1 Episode 102
6 September 2022
Episode 103
Season 1 Episode 103
7 September 2022
Episode 104
Season 1 Episode 104
8 September 2022
Episode 105
Season 1 Episode 105
13 September 2022
Episode 106
Season 1 Episode 106
14 September 2022
Episode 107
Season 1 Episode 107
15 September 2022
Episode 108
Season 1 Episode 108
16 September 2022
Episode 109
Season 1 Episode 109
19 September 2022
Episode 110
Season 1 Episode 110
20 September 2022
Episode 111
Season 1 Episode 111
21 September 2022
Episode 112
Season 1 Episode 112
22 September 2022
Episode 113
Season 1 Episode 113
23 September 2022
Episode 114
Season 1 Episode 114
26 September 2022
Episode 115
Season 1 Episode 115
27 September 2022
Episode 116
Season 1 Episode 116
28 September 2022
Episode 117
Season 1 Episode 117
29 September 2022
Episode 118
Season 1 Episode 118
30 September 2022
Episode 119
Season 1 Episode 119
3 October 2022
Episode 120
Season 1 Episode 120
4 October 2022
Episode 121
Season 1 Episode 121
5 October 2022
Episode 122
Season 1 Episode 122
6 October 2022
Episode 123
Season 1 Episode 123
7 October 2022
Episode 124
Season 1 Episode 124
10 October 2022
