Cheer Up 2022, season 1

Cheer Up season 1 poster
Cheer Up
Original title Season 1
Season premiere 3 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Cheer Up" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Взбодрись» старшеклассники, несмотря на царящие внутри коллектива разногласия, объединяются в группу поддержки. Красивая девушка по имени До Хэ И поступает в команду только из-за привлекательной внешности. Другие участницы и их строгий тренер Пак Чон У уверены, что она должна быть благодарна им. Однако До Хэ И не отличается дисциплинированностью. Она часто опаздывает на занятия, поскольку вынуждена совмещать учебу, подработку и тренировки. Лидер команды болельщиц отличается принципиальностью и прямолинейностью. Между ним и новенькой постепенно нарастает конфликт.

Series rating

6.7
Rate 14 votes
6.9 IMDb

"Cheer Up" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 October 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 October 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 October 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 November 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 November 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
15 November 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 November 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
5 December 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
6 December 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
12 December 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
13 December 2022
