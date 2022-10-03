В 1 сезоне сериала «Взбодрись» старшеклассники, несмотря на царящие внутри коллектива разногласия, объединяются в группу поддержки. Красивая девушка по имени До Хэ И поступает в команду только из-за привлекательной внешности. Другие участницы и их строгий тренер Пак Чон У уверены, что она должна быть благодарна им. Однако До Хэ И не отличается дисциплинированностью. Она часто опаздывает на занятия, поскольку вынуждена совмещать учебу, подработку и тренировки. Лидер команды болельщиц отличается принципиальностью и прямолинейностью. Между ним и новенькой постепенно нарастает конфликт.