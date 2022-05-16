Menu
Vampire in the Garden 2022, season 1

Vampire in the Garden season 1 poster
Vampire in the Garden 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 24 minutes
"Vampire in the Garden" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вампир в саду» в центре событий оказывается молодая талантливая скрипачка Момо и королева вампиров по имени Файне. Они живут в мире, где между людьми и вампирами много лет назад разразилась кровопролитная война. Посреди зимы люди потерпели поражение и лишились большей части того, что являлось их землей. Выжившие воздвигли стену и укрылись в маленьком городке, где они могут чувствовать себя в безопасности. Но главная героиня Момо хочет наладить отношения с врагами – вампирами. Она узнает, что королева вампиров Файне хорошо относится к людям и отправляется на судьбоносную встречу.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
6.8 IMDb

Vampire in the Garden List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 May 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 May 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 May 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 May 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 May 2022
