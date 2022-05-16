В 1 сезоне сериала «Вампир в саду» в центре событий оказывается молодая талантливая скрипачка Момо и королева вампиров по имени Файне. Они живут в мире, где между людьми и вампирами много лет назад разразилась кровопролитная война. Посреди зимы люди потерпели поражение и лишились большей части того, что являлось их землей. Выжившие воздвигли стену и укрылись в маленьком городке, где они могут чувствовать себя в безопасности. Но главная героиня Момо хочет наладить отношения с врагами – вампирами. Она узнает, что королева вампиров Файне хорошо относится к людям и отправляется на судьбоносную встречу.