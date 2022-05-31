Menu
Tom Swift 2022, season 1

Tom Swift
Season premiere 31 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Том Свифт» главный герой собирается во что бы то ни стало выяснить правду о внезапном исчезновении своего отца. Ради этого он готов отказаться от своей роскошной жизни и отправиться в опасное приключение. Том Свифт – темнокожий гей, а также миллиардер-изобретатель. Он узнает о научно-фантастическом заговоре, в результате которого пропал его отец. Вскоре мужчина выясняет, что его неприятель — это большая организация, состоящая из существ, похожих на большие иллюминаторы со щупальцами. Они проникают во все сферы жизни главного героя и мешают ему осуществить задуманное.

3.3
Rate 11 votes
3.4 IMDb

Tom Swift List of episodes

Season 1
…And the Liftoff to Saturn
Season 1 Episode 1
31 May 2022
…And The 4b Curl
Season 1 Episode 2
7 June 2022
...And Nine Inches of Danger
Season 1 Episode 3
14 June 2022
...And the Chocolate Cowboys
Season 1 Episode 4
21 June 2022
...And the Crashed Cotillion
Season 1 Episode 5
28 June 2022
...And the Misbegotten Mustang
Season 1 Episode 6
5 July 2022
...And the Book of Isaac
Season 1 Episode 7
12 July 2022
...And His Two Men and a Baby
Season 1 Episode 8
19 July 2022
...And the Night to Remember
Season 1 Episode 9
26 July 2022
...And the Cost of Forgiveness
Season 1 Episode 10
2 August 2022
