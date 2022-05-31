В 1 сезоне сериала «Том Свифт» главный герой собирается во что бы то ни стало выяснить правду о внезапном исчезновении своего отца. Ради этого он готов отказаться от своей роскошной жизни и отправиться в опасное приключение. Том Свифт – темнокожий гей, а также миллиардер-изобретатель. Он узнает о научно-фантастическом заговоре, в результате которого пропал его отец. Вскоре мужчина выясняет, что его неприятель — это большая организация, состоящая из существ, похожих на большие иллюминаторы со щупальцами. Они проникают во все сферы жизни главного героя и мешают ему осуществить задуманное.