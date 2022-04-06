Menu
The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody 2022, season 1

The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody season 1 poster
Shijô saikyô no daimaô, murabito A ni tensei suru
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Величайший Повелитель Демонов перерождается как типичное ничтожество» зрители знакомятся с Варватосом – самым могущественным и непобедимым существом всех времен и народов. Раз в столетие этот демон меняет обличие и судьбу, принимая новые формы. Но занимать места сильных мира сего ему давно наскучило, поэтому во время нового перерождения Варватос решает вселиться в тело со «среднестатистическими» магическими способностями, чтобы усложнить себе челлендж. Но оказывается, что в выбранной им реальности магии крайне мало, поэтому «средние» способности здесь – это практически отсутствие силы.

Series rating

6.0
Rate 14 votes
6.2 IMDb

The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Typical Nobody
Season 1 Episode 1
6 April 2022
Non-Standard
Season 1 Episode 2
13 April 2022
The Demon Lord's Play
Season 1 Episode 3
20 April 2022
Duel
Season 1 Episode 4
27 April 2022
The Story of the Lonely King
Season 1 Episode 5
4 May 2022
The Raging Champion
Season 1 Episode 6
11 May 2022
The Exciting Festival
Season 1 Episode 7
18 May 2022
The Mask is Laughing
Season 1 Episode 8
25 May 2022
God Says
Season 1 Episode 9
1 June 2022
To the Battlefield of Old
Season 1 Episode 10
8 June 2022
Those with Resolve
Season 1 Episode 11
15 June 2022
Reason to Fight
Season 1 Episode 12
22 June 2022
