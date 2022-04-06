В 1 сезоне сериала «Величайший Повелитель Демонов перерождается как типичное ничтожество» зрители знакомятся с Варватосом – самым могущественным и непобедимым существом всех времен и народов. Раз в столетие этот демон меняет обличие и судьбу, принимая новые формы. Но занимать места сильных мира сего ему давно наскучило, поэтому во время нового перерождения Варватос решает вселиться в тело со «среднестатистическими» магическими способностями, чтобы усложнить себе челлендж. Но оказывается, что в выбранной им реальности магии крайне мало, поэтому «средние» способности здесь – это практически отсутствие силы.