Во 2 сезоне сериала «Берди винг: История гольфисток» подруги Ева и Аой продолжают свой непростой путь в профессиональной женской лиге Японии по гольфу. Ева выигрывает решающий матч у Розы и в последнюю секунду спасает своих друзей. На выигранные деньги вся команда может остаться жить в своем привычном отеле. Позже девушка знакомится со знаменитым капитаном, который замечает ее уникальный талант и берется подготовить ее к предстоящему всеяпонскому чемпионату старшеклассниц в парном разряде. Ева и Аой готовы заявить соперницам о себе и вступить в по-настоящему серьезную игру, на кону которой стоит их карьера.