Birdie Wing: Golf Girls' Story 2022 - 2023, season 2

Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Берди винг: История гольфисток» подруги Ева и Аой продолжают свой непростой путь в профессиональной женской лиге Японии по гольфу. Ева выигрывает решающий матч у Розы и в последнюю секунду спасает своих друзей. На выигранные деньги вся команда может остаться жить в своем привычном отеле. Позже девушка знакомится со знаменитым капитаном, который замечает ее уникальный талант и берется подготовить ее к предстоящему всеяпонскому чемпионату старшеклассниц в парном разряде. Ева и Аой готовы заявить соперницам о себе и вступить в по-настоящему серьезную игру, на кону которой стоит их карьера.

6.8
11 votes
6.9 IMDb

Episode 1
Season 2 Episode 1
7 April 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
14 April 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
21 April 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
28 April 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
5 May 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
12 May 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
19 May 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
26 May 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
2 June 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
9 June 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
16 June 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
23 June 2023
