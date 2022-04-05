В 1 сезоне сериала «Берди винг: История гольфисток» молодая и никому не известная спортсменка Ева проводит дни напролет на поле для гольфа, чтобы заработать себе на жизнь. Там она случайно знакомится с Аой Амаваси – дамой из совершенно чуждого ей, красивого и богатого мира. Аой – популярная гольфистка, занимающаяся игрой для своего удовольствия, и единственная наследница крупной корпорации своего отца. Девушки выросли буквально в разных реальностях, но тем не менее обе пришли к одному и тому же спорту, только совсем разными дорогами. Знакомство переворачивает судьбы обеих гольфисток.