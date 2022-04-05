Menu
Russian
Birdie Wing: Golf Girls' Story 2022, season 1

Birdie Wing: Golf Girls' Story season 1 poster
Birdie Wing: Golf Girls' Story
Season premiere 5 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
В 1 сезоне сериала «Берди винг: История гольфисток» молодая и никому не известная спортсменка Ева проводит дни напролет на поле для гольфа, чтобы заработать себе на жизнь. Там она случайно знакомится с Аой Амаваси – дамой из совершенно чуждого ей, красивого и богатого мира. Аой – популярная гольфистка, занимающаяся игрой для своего удовольствия, и единственная наследница крупной корпорации своего отца. Девушки выросли буквально в разных реальностях, но тем не менее обе пришли к одному и тому же спорту, только совсем разными дорогами. Знакомство переворачивает судьбы обеих гольфисток.

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb

Season 1
Season 2
Rainbow Bullet
Season 1 Episode 1
5 April 2022
Innocent Tyrant
Season 1 Episode 2
12 April 2022
Two Players Only Match
Season 1 Episode 3
19 April 2022
Venomous Snake
Season 1 Episode 4
26 April 2022
VR
Season 1 Episode 5
3 May 2022
Rebellion's Cry
Season 1 Episode 6
10 May 2022
Purple (Aoi) Bullet
Season 1 Episode 7
17 May 2022
Final Bullet
Season 1 Episode 8
24 May 2022
Ichina Saotome Wants to Be a Pro Caddy!
Season 1 Episode 9
31 May 2022
Evangeline is Frightfully Upset
Season 1 Episode 10
7 June 2022
No Matter How Tall a Weed Grows, It Will Never Reach the Sun
Season 1 Episode 11
14 June 2022
Are Aoi and Eve okay together? The Doubles Championship Begins
Season 1 Episode 12
21 June 2022
I think it's pretty important to divide a girl's room
Season 1 Episode 13
28 June 2022
