I'm Quitting Heroing season 1 watch online

I'm Quitting Heroing season 1 poster
Kinoafisha TV Shows I'm Quitting Heroing Seasons Season 1
Yûsha, yamemasu 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"I'm Quitting Heroing" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Перестану быть героем» супергерой по имени Лео страдает от одиночества и непонимания. В прошлом он в одиночку разбил страшную армию демонов, пытавшуюся захватить мир. Однако люди не одарили его своей благодарностью и любовью, а, напротив, стали бояться его и решили лишить его суперсил «от греха подальше». Обидевшись на своих сородичей, Лео решил перейти на сторону врагов, надеясь, что хотя бы демоны примут его лучше. Теперь бывший герой сам встает во главе армии, которую когда-то почти уничтожил. Его задача – возродить войска и повторить нападение на людей.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb

"I'm Quitting Heroing" season 1 list of episodes.

My Next Interview's at the Demon Queen's Palace!
Season 1 Episode 1
5 April 2022
Strive to Ease the Burden on Your Future Self!
Season 1 Episode 2
12 April 2022
A Little Bit of Thought Goes a Long Way for Efficiency!
Season 1 Episode 3
19 April 2022
The Drinking Party From Hell
Season 1 Episode 4
26 April 2022
If You Want to Quit Talk It Out First
Season 1 Episode 5
3 May 2022
The Hero Shares His Tale of Burden
Season 1 Episode 6
10 May 2022
A Good Warrior Isn't Always a Good Boss
Season 1 Episode 7
17 May 2022
Tokyo, 2060 A.D.
Season 1 Episode 8
24 May 2022
I Want to Quit Heroing
Season 1 Episode 9
31 May 2022
I'll Save the World, Even If That Means Destroying It
Season 1 Episode 10
7 June 2022
What Makes a Hero
Season 1 Episode 11
14 June 2022
I'm Quitting Heroing
Season 1 Episode 12
21 June 2022
