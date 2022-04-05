В 1 сезоне сериала «Перестану быть героем» супергерой по имени Лео страдает от одиночества и непонимания. В прошлом он в одиночку разбил страшную армию демонов, пытавшуюся захватить мир. Однако люди не одарили его своей благодарностью и любовью, а, напротив, стали бояться его и решили лишить его суперсил «от греха подальше». Обидевшись на своих сородичей, Лео решил перейти на сторону врагов, надеясь, что хотя бы демоны примут его лучше. Теперь бывший герой сам встает во главе армии, которую когда-то почти уничтожил. Его задача – возродить войска и повторить нападение на людей.