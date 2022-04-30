Menu
Russian
Кабинет путешественника 12+
Season premiere 30 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Кабинет путешественника» в городской больнице есть отделение, где лежат люди с необычными заболеваниями. Чаще всего это туристы, которые отдыхали в экзотических странах. Путешественники возвращаются с диковинными симптомами, в которых врачу Ирине Куницыной и ее коллегам приходится срочно разбираться. Один из пациентов, успешно излеченный от малярии, неожиданно умирает от африканского вируса. Вакцину от этого вируса создает главный врач – супруг Ирины, Роман Куницын. Многие считают, что бедный пациент стал жертвой неудачного опыта. Но спустя некоторое время при загадочных обстоятельствах погибает сам Куницын…

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 April 2022
