В 1 сезоне сериала «Кабинет путешественника» в городской больнице есть отделение, где лежат люди с необычными заболеваниями. Чаще всего это туристы, которые отдыхали в экзотических странах. Путешественники возвращаются с диковинными симптомами, в которых врачу Ирине Куницыной и ее коллегам приходится срочно разбираться. Один из пациентов, успешно излеченный от малярии, неожиданно умирает от африканского вируса. Вакцину от этого вируса создает главный врач – супруг Ирины, Роман Куницын. Многие считают, что бедный пациент стал жертвой неудачного опыта. Но спустя некоторое время при загадочных обстоятельствах погибает сам Куницын…