Infiniti 2022, season 1

Season premiere 4 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Инфинити» Международная космическая станция исчезает со всех радаров Земли, астронавты перестают отвечать на сообщения. В это самое время в Казахстане полиция обнаруживает на крыше жилого дома жуткий труп, почему-то покрытый слоем воска. Выясняется, что тело принадлежит космонавту-американцу, который в это время должен находиться на МКС. Становится очевидно, что дело имеет чрезвычайно секретный и международный статус. За расследование берется бывший французский астронавт, уволенный со своей миссии, а помогает ему в поиске правды бывший казахский полицейский.

6.3
Rate 13 votes
6.6 IMDb

La tour du silence
Season 1 Episode 1
4 April 2022
La tour de Babel
Season 1 Episode 2
4 April 2022
Premier éclair
Season 1 Episode 3
11 April 2022
Soleil noir
Season 1 Episode 4
11 April 2022
Ainsi parlait Zarathoustra
Season 1 Episode 5
18 April 2022
De l'autre côté du miroir
Season 1 Episode 6
18 April 2022
