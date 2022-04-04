В 1 сезоне сериала «Инфинити» Международная космическая станция исчезает со всех радаров Земли, астронавты перестают отвечать на сообщения. В это самое время в Казахстане полиция обнаруживает на крыше жилого дома жуткий труп, почему-то покрытый слоем воска. Выясняется, что тело принадлежит космонавту-американцу, который в это время должен находиться на МКС. Становится очевидно, что дело имеет чрезвычайно секретный и международный статус. За расследование берется бывший французский астронавт, уволенный со своей миссии, а помогает ему в поиске правды бывший казахский полицейский.