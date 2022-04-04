Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sotsugyo Time Limit 2022, season 1

Sotsugyo Time Limit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sotsugyo Time Limit Seasons Season 1
Sotsugyo Time Limit
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 24
Runtime 6 hours 0 minute
"Sotsugyo Time Limit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Три дня до выпускного» Рисако Мидзугути пре6подает английский язык в обычной японской школе. Она пользуется всеобщей любовью своих учеников и уважением коллег. Однако за три дня до выпуска своего самого любимого класса женщина исчезает. Четверо из ее учеников получают загадочные письма от похитителя: «Разгадайте тайну похищения. Только вы можете узнать правду». Вот только «спасательный отряд» получается достаточно колоритный: капитан футбольной команды Дзюнпэй Огита, красавица-модель Мио Комацу, гений Аяне Такахата и ничем не выдающийся выпускник Есики Курокава.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Sotsugyo Time Limit" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
19 April 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
20 April 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 April 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
25 April 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
26 April 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
27 April 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 April 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
2 May 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
3 May 2022
Episode 19
Season 1 Episode 19
4 May 2022
Episode 20
Season 1 Episode 20
5 May 2022
Episode 21
Season 1 Episode 21
9 May 2022
Episode 22
Season 1 Episode 22
10 May 2022
Episode 23
Season 1 Episode 23
11 May 2022
Episode 24
Season 1 Episode 24
12 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more