В 1 сезоне сериала «Три дня до выпускного» Рисако Мидзугути пре6подает английский язык в обычной японской школе. Она пользуется всеобщей любовью своих учеников и уважением коллег. Однако за три дня до выпуска своего самого любимого класса женщина исчезает. Четверо из ее учеников получают загадочные письма от похитителя: «Разгадайте тайну похищения. Только вы можете узнать правду». Вот только «спасательный отряд» получается достаточно колоритный: капитан футбольной команды Дзюнпэй Огита, красавица-модель Мио Комацу, гений Аяне Такахата и ничем не выдающийся выпускник Есики Курокава.