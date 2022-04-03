В 1 сезоне сериала «Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов» обычный японский менеджер среднего звена Леон играет со своей вредной сестрой в ее любимую видеоигру. Но неожиданно герой понимает, что погрузился в сюжет слишком глубоко, и игра вовсе не выглядит ненастоящей. В этой новой для него реальности миром правят женщины – властные и жестокие воительницы, использующие рабов-мужчин для своих утех и грязной работы. Выйти из игры парню не удается, а значит, он должен пройти сюжет до конца. Ради свободы всех игроков-мужчин ему придется устроить революцию и свергнуть кошмарную тиранию матриархата.