Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs 2022, season 1

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs Seasons Season 1
Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games Is Tough for Mobs
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов» обычный японский менеджер среднего звена Леон играет со своей вредной сестрой в ее любимую видеоигру. Но неожиданно герой понимает, что погрузился в сюжет слишком глубоко, и игра вовсе не выглядит ненастоящей. В этой новой для него реальности миром правят женщины – властные и жестокие воительницы, использующие рабов-мужчин для своих утех и грязной работы. Выйти из игры парню не удается, а значит, он должен пройти сюжет до конца. Ради свободы всех игроков-мужчин ему придется устроить революцию и свергнуть кошмарную тиранию матриархата.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.3 IMDb

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs List of episodes

TV series release schedule
Season 1
I hate this world
Season 1 Episode 1
3 April 2022
Isn't she there tea?
Season 1 Episode 2
10 April 2022
Let's duel, Prince
Season 1 Episode 3
17 April 2022
Is it okay to adjust it?
Season 1 Episode 4
24 April 2022
It's Awesome
Season 1 Episode 5
1 May 2022
We Both Hate Hot Guys
Season 1 Episode 6
8 May 2022
We Both Hate Hot Guys
Season 1 Episode 7
15 May 2022
This Isn't a Game
Season 1 Episode 8
22 May 2022
She's a Doormat
Season 1 Episode 9
29 May 2022
Unlike You Wannabe Nobles
Season 1 Episode 10
5 June 2022
What I Can Do Now
Season 1 Episode 11
12 June 2022
No Matter How Tough the World of Otome Game Is
Season 1 Episode 12
19 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more