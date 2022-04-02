Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Love All Play 2022, season 1

Love All Play season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Love All Play Seasons Season 1
Love All Play
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Love All Play" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Игра с нулевым счетом» в спортивную академию Йокогама-Минато из обычной старшей школы переводится новый ученик – Ре Мидзусима. Юноша с ранних лет профессионально занимается бадминтоном, однако на старом месте у него никогда не было по-настоящему подходящего наставника. Теперь он может присоединиться к команде легендарного тренера Эбихары. Но для этого он должен заслужить уважение своих новых товарищей, у каждого из которых свой необычный и непростой характер. В Мидзусиму практически никто не верит, но ему настойчивость и многолетняя подготовка помогают парню проявить себя.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
6.2 IMDb

"Love All Play" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
A Fair Wind
Season 1 Episode 1
2 April 2022
The Journey Begins
Season 1 Episode 2
9 April 2022
Entering School
Season 1 Episode 3
16 April 2022
Ranking Match
Season 1 Episode 4
23 April 2022
Two People
Season 1 Episode 5
30 April 2022
Twins
Season 1 Episode 6
7 May 2022
Willpower
Season 1 Episode 7
14 May 2022
Summer Breeze
Season 1 Episode 8
21 May 2022
Training Camp
Season 1 Episode 9
28 May 2022
1+1
Season 1 Episode 10
4 June 2022
Fireworks
Season 1 Episode 11
11 June 2022
Gale
Season 1 Episode 12
18 June 2022
Promise
Season 1 Episode 13
25 June 2022
Discord
Season 1 Episode 14
9 July 2022
Seniors
Season 1 Episode 15
16 July 2022
Hamburg Steak Revolution
Season 1 Episode 16
23 July 2022
Lull
Season 1 Episode 17
30 July 2022
How the Wind Blows
Season 1 Episode 18
6 August 2022
Light Breeze
Season 1 Episode 19
13 August 2022
Departure
Season 1 Episode 20
20 August 2022
Whirlwind
Season 1 Episode 21
3 September 2022
Push Forward
Season 1 Episode 22
10 September 2022
Favorable Wind
Season 1 Episode 23
17 September 2022
Love All Play
Season 1 Episode 24
24 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more