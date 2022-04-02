В 1 сезоне сериала «Игра с нулевым счетом» в спортивную академию Йокогама-Минато из обычной старшей школы переводится новый ученик – Ре Мидзусима. Юноша с ранних лет профессионально занимается бадминтоном, однако на старом месте у него никогда не было по-настоящему подходящего наставника. Теперь он может присоединиться к команде легендарного тренера Эбихары. Но для этого он должен заслужить уважение своих новых товарищей, у каждого из которых свой необычный и непростой характер. В Мидзусиму практически никто не верит, но ему настойчивость и многолетняя подготовка помогают парню проявить себя.