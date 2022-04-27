В 1 сезоне сериала «Улыбнись своей судьбе» в центре событий оказываются две девушки, которые знали друг друга с детства. Они были сиротами и воспитывались в приюте. Героини привыкли делить друг с другом радости и горести. В глазах окружающих они воспринимались как две сестры. Однако шли годы, и пропасть между ними неумолимо ширилась. Одна из девушек продолжала смотреть на мир невинными глазами, верить в добро и помогать всем, кто в этом нуждается. А вот вторая героиня, превратившаяся в надменную красавицу, ожесточилась и решила бороться за выживание в этом мире другими способами.