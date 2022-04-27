Menu
Gülümse Kaderine 2022, season 1

Gülümse Kaderine
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Улыбнись своей судьбе» в центре событий оказываются две девушки, которые знали друг друга с детства. Они были сиротами и воспитывались в приюте. Героини привыкли делить друг с другом радости и горести. В глазах окружающих они воспринимались как две сестры. Однако шли годы, и пропасть между ними неумолимо ширилась. Одна из девушек продолжала смотреть на мир невинными глазами, верить в добро и помогать всем, кто в этом нуждается. А вот вторая героиня, превратившаяся в надменную красавицу, ожесточилась и решила бороться за выживание в этом мире другими способами.

5.8
5.7 IMDb

Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
27 April 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
4 May 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
11 May 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
18 May 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
25 May 2022
