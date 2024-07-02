Menu
Grace 2021, season 4

Grace season 4 poster
Grace
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 2 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Grace" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» продолжаются приключения обаятельного и дерзкого детектива-мстителя. Рой Грейс готов на любые жертвы, чтобы указать преступникам их законное место за решеткой. Ведь раскрывать заговоры и наказывать злодеев для него не только работа, но и дело чести. Когда-то его супруга исчезла без вести, после чего он чуть было не лишился рассудка от горя и ярости. Теперь он использует свой собственный болезненный опыт, чтобы эффективнее распознавать замыслы преступников. Когда в городе происходит очередное кошмарное убийство, Грейс, конечно же, первым оказывается на месте происшествия.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.4 IMDb

Grace List of episodes

Dead Man's Time
Season 4 Episode 1
2 July 2024
Want You Dead
Season 4 Episode 2
9 July 2024
You Are Dead
Season 4 Episode 3
16 July 2024
Love You Dead
Season 4 Episode 4
23 July 2024
