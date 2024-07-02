В 4 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» продолжаются приключения обаятельного и дерзкого детектива-мстителя. Рой Грейс готов на любые жертвы, чтобы указать преступникам их законное место за решеткой. Ведь раскрывать заговоры и наказывать злодеев для него не только работа, но и дело чести. Когда-то его супруга исчезла без вести, после чего он чуть было не лишился рассудка от горя и ярости. Теперь он использует свой собственный болезненный опыт, чтобы эффективнее распознавать замыслы преступников. Когда в городе происходит очередное кошмарное убийство, Грейс, конечно же, первым оказывается на месте происшествия.