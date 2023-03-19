В 3 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» герой снова оказывается в самой гуще шокирующих и опасных событий. После исчезновения своей супруги и целой череды загадочных расследований Грейс с головой погружается в тайный мир криминальной жизни города. На этот раз неприятности поджидают его в дорогом отеле «Роял Эдвард». В ночь ухода Воспера Роя вызывают в это загадочное место для раскрытия очередного дела. Но детектив оказывается в ловушке, подготовленной старыми знакомыми, с которыми он предпочел бы больше никогда не встречаться. Теперь угроза нависает не только над его карьерой, но и над его жизнью.