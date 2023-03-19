Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Grace 2021, season 3

Grace season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Grace Seasons Season 3
Grace
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 30 minutes
"Grace" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» герой снова оказывается в самой гуще шокирующих и опасных событий. После исчезновения своей супруги и целой череды загадочных расследований Грейс с головой погружается в тайный мир криминальной жизни города. На этот раз неприятности поджидают его в дорогом отеле «Роял Эдвард». В ночь ухода Воспера Роя вызывают в это загадочное место для раскрытия очередного дела. Но детектив оказывается в ловушке, подготовленной старыми знакомыми, с которыми он предпочел бы больше никогда не встречаться. Теперь угроза нависает не только над его карьерой, но и над его жизнью.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.4 IMDb

Grace List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Dead Like You
Season 3 Episode 1
19 March 2023
Dead Man's Grip
Season 3 Episode 2
26 March 2023
Not Dead Yet
Season 3 Episode 3
2 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more