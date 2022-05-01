Menu
Russian
Grace 2021, season 2

Grace
Season premiere 1 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 30 minutes
"Grace" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» история полицейского из Брайтона продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне Рой Грейс занимался поисками своей исчезнувшей супруги Сэнди. Безрезультатность доводила героя до отчаяния. Он целиком сосредоточился на этом деле, игнорируя свои обязанности. На работе герой брался за самые простые дела, что начало раздражать его руководство. После того как встал вопрос об увольнении, Грейсу поручили ведение так называемых «холодных дел» без особых шансов на успех. В новом сезоне Рой продолжит заниматься расследованиями преступлений, используя весьма оригинальные методы.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.4 IMDb

Grace List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Not Dead Enough
Season 2 Episode 1
1 May 2022
Dead Man's Footsteps
Season 2 Episode 2
8 May 2022
Dead Tomorrow
Season 2 Episode 3
22 May 2022
