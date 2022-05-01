Во 2 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» история полицейского из Брайтона продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне Рой Грейс занимался поисками своей исчезнувшей супруги Сэнди. Безрезультатность доводила героя до отчаяния. Он целиком сосредоточился на этом деле, игнорируя свои обязанности. На работе герой брался за самые простые дела, что начало раздражать его руководство. После того как встал вопрос об увольнении, Грейсу поручили ведение так называемых «холодных дел» без особых шансов на успех. В новом сезоне Рой продолжит заниматься расследованиями преступлений, используя весьма оригинальные методы.