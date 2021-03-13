Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Grace 2021, season 1

Grace season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Grace Seasons Season 1
Grace
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Grace" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» разворачивается история детектива по имени Рой Грейс. Он является рядовым сотрудником правоохранительных органов из Брайтона, который посвятил всю свою жизнь любимому занятию. Но сейчас в его карьере наступил не самый лучший период. Герой буквально одержим поисками своей загадочно пропившей супруги, но пока они не увенчались успехом. Вместе с тем ему приходится вести множество других расследований. Начальство поручает Грейсу так называемые «холодные дела», которые сослуживцы Роя считают безуспешными. Однако Грейс готов продемонстрировать им, что для хорошего сыщика нет ничего невозможного.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.4 IMDb

Grace List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Dead Simple
Season 1 Episode 1
13 March 2021
Looking Good Dead
Season 1 Episode 2
4 May 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more