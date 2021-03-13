В 1 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» разворачивается история детектива по имени Рой Грейс. Он является рядовым сотрудником правоохранительных органов из Брайтона, который посвятил всю свою жизнь любимому занятию. Но сейчас в его карьере наступил не самый лучший период. Герой буквально одержим поисками своей загадочно пропившей супруги, но пока они не увенчались успехом. Вместе с тем ему приходится вести множество других расследований. Начальство поручает Грейсу так называемые «холодные дела», которые сослуживцы Роя считают безуспешными. Однако Грейс готов продемонстрировать им, что для хорошего сыщика нет ничего невозможного.