В 1 сезоне сериала «Доброта» Неслихан и ее супруг производят впечатление образцовой семьи. Мужчина управляет успешной компанией, они живут в большом доме и воспитывают двоих детей. Однако все меняется, когда Неслихан узнает, что любимый муж давно неверен ей. Его любовницей является Дамла – ближайшая подруга Неслихан. Молодая женщина тяжело переживает обман и впадает в глубочайшую депрессию. Тогда ее мать решает сама взяться за дело. Ей предстоит уладить немало вопросов, связанных с семейным бизнесом, а главное – наставить своего зятя на путь истинный. Это окажется задачей не из простых.