İyilik season 1 watch online

İyilik season 1 poster
Kinoafisha TV Shows İyilik Seasons Season 1
İyilik 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 20 hours 0 minute
"İyilik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доброта» Неслихан и ее супруг производят впечатление образцовой семьи. Мужчина управляет успешной компанией, они живут в большом доме и воспитывают двоих детей. Однако все меняется, когда Неслихан узнает, что любимый муж давно неверен ей. Его любовницей является Дамла – ближайшая подруга Неслихан. Молодая женщина тяжело переживает обман и впадает в глубочайшую депрессию. Тогда ее мать решает сама взяться за дело. Ей предстоит уладить немало вопросов, связанных с семейным бизнесом, а главное – наставить своего зятя на путь истинный. Это окажется задачей не из простых.

Series rating

5.4
Rate 13 votes
5.3 IMDb

"İyilik" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
29 April 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
6 May 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
13 May 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
20 May 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
27 May 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
3 June 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
10 June 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
17 June 2022
