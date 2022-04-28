Menu
Ten Percent 2022, season 1

Ten Percent
Ten Percent
Season premiere 28 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Десять процентов» действие происходит в столице Великобритании, в офисе успешной компании по подбору актеров. В кастинг-агентстве работают идейные и замотивированные сотрудники, которые изо всех сил стараются на благо своих звездных клиентов. Они стремятся сделать все возможное для того, чтобы бизнес процветал, а обратившиеся к ним актеры оставались довольны. Но неожиданно герои попадают в чрезвычайную ситуацию. Владелец компании скоропостижно умирает. Теперь его подчиненным нужно принять на себя ведение дел и постараться сделать так, чтобы компания не обанкротилась.

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 April 2022
