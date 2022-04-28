В 1 сезоне сериала «Десять процентов» действие происходит в столице Великобритании, в офисе успешной компании по подбору актеров. В кастинг-агентстве работают идейные и замотивированные сотрудники, которые изо всех сил стараются на благо своих звездных клиентов. Они стремятся сделать все возможное для того, чтобы бизнес процветал, а обратившиеся к ним актеры оставались довольны. Но неожиданно герои попадают в чрезвычайную ситуацию. Владелец компании скоропостижно умирает. Теперь его подчиненным нужно принять на себя ведение дел и постараться сделать так, чтобы компания не обанкротилась.