Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

We Hunt Together 2020, season 1

We Hunt Together season 1 poster
Kinoafisha TV Shows We Hunt Together Seasons Season 1
We Hunt Together
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"We Hunt Together" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мы охотимся вместе» два несчастных убийцы находятся на свободе, а два неблагополучных детектива преследуют их по горячим следам. Сержанты Лола Френкс и инспектор Джексон Менди вынуждены работать вместе, несмотря на то что они не симпатизируют друг другу. Они по-разному мыслят, используют диаметрально противоположные методы в работе и руководствуются разными принципами во время охоты на преступников. Однако им придется преодолеть неприязнь друг к другу, чтобы перехитрить убийц. Детективы ловят опасного преступника Бабу и его сообщницу Фредди – девушку с клиническим расстройством психики.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

We Hunt Together List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 May 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 May 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 June 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 June 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 June 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 June 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more