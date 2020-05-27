В 1 сезоне сериала «Мы охотимся вместе» два несчастных убийцы находятся на свободе, а два неблагополучных детектива преследуют их по горячим следам. Сержанты Лола Френкс и инспектор Джексон Менди вынуждены работать вместе, несмотря на то что они не симпатизируют друг другу. Они по-разному мыслят, используют диаметрально противоположные методы в работе и руководствуются разными принципами во время охоты на преступников. Однако им придется преодолеть неприязнь друг к другу, чтобы перехитрить убийц. Детективы ловят опасного преступника Бабу и его сообщницу Фредди – девушку с клиническим расстройством психики.