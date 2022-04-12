Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hullraisers 2022, season 1

Hullraisers season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hullraisers Seasons Season 1
Hullraisers
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 18 minutes
"Hullraisers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Халлрейзерс» Тони, Рана и Паула являются простыми женщинами из рабочего класса. Никто не может позаботиться о героинях, кроме них самих. На хрупких плечах каждой из них груда обязательств. Им приходится много работать, чтобы обеспечивать своих детей, а также успевать воспитывать своих отпрысков, проверять уроки и следить за их становлением. Также женщинам нельзя не забывать о пожилых родителях и требовательных друзьях, которые часто ищут поддержки и внимания. Но Паула, Тони и Рана не из тех, кто унывает и отчаивается. В своем плотном графике они всегда находят время, чтобы поразвлечься.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.2 IMDb

Hullraisers List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Night Out
Season 1 Episode 1
12 April 2022
Dry-Spell
Season 1 Episode 2
12 April 2022
Mucky
Season 1 Episode 3
12 April 2022
Party
Season 1 Episode 4
12 April 2022
Breadcakes
Season 1 Episode 5
12 April 2022
New You
Season 1 Episode 6
12 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more