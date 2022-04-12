В 1 сезоне сериала «Халлрейзерс» Тони, Рана и Паула являются простыми женщинами из рабочего класса. Никто не может позаботиться о героинях, кроме них самих. На хрупких плечах каждой из них груда обязательств. Им приходится много работать, чтобы обеспечивать своих детей, а также успевать воспитывать своих отпрысков, проверять уроки и следить за их становлением. Также женщинам нельзя не забывать о пожилых родителях и требовательных друзьях, которые часто ищут поддержки и внимания. Но Паула, Тони и Рана не из тех, кто унывает и отчаивается. В своем плотном графике они всегда находят время, чтобы поразвлечься.