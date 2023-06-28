В 1 сезоне сериала «Угон» в Лондон из американского аэропорта отправляется самолет с полным экипажем и пассажирами на борту. До точки назначения ему остается лететь без малого семь часов, однако в пути случается непредвиденное. В диспетчерскую приходит тревожное сообщение, что в самолете находятся террористы, захватившие судно и угрожающие жизни ни в чем не повинных граждан. К спасательной спецоперации привлекают опытного военного переговорщика Сэма Нельсона. Его задача – оставаться на связи с угонщиками все время полета и контролировать ситуацию на борту. Он использует всю свою отвагу и хитрость, чтобы спасти людей.