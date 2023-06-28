Menu
Hijack 2023, season 1

Season premiere 28 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 22 minutes
В 1 сезоне сериала «Угон» в Лондон из американского аэропорта отправляется самолет с полным экипажем и пассажирами на борту. До точки назначения ему остается лететь без малого семь часов, однако в пути случается непредвиденное. В диспетчерскую приходит тревожное сообщение, что в самолете находятся террористы, захватившие судно и угрожающие жизни ни в чем не повинных граждан. К спасательной спецоперации привлекают опытного военного переговорщика Сэма Нельсона. Его задача – оставаться на связи с угонщиками все время полета и контролировать ситуацию на борту. Он использует всю свою отвагу и хитрость, чтобы спасти людей.

7.8
Rate 15 votes
7.4 IMDb

Final Call
Season 1 Episode 1
28 June 2023
3 Degrees
Season 1 Episode 2
28 June 2023
Draw a Blank
Season 1 Episode 3
4 July 2023
Not Responding
Season 1 Episode 4
12 July 2023
Less Than an Hour
Season 1 Episode 5
19 July 2023
Comply Slowly
Season 1 Episode 6
26 July 2023
Brace Brace Brace
Season 1 Episode 7
2 August 2023
