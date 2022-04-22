В 1 сезоне сериала «Меня зовут Мэджик Джонсон» в центре событий оказывается легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» – баскетболист по имени Ирвин «Мэджик» Джонсон. Это история о звездной карьере Ирвина в баскетбольном клубе, а также о его активной общественной деятельности и предпринимательстве. Репортеры побеседуют с Майклом Джорданом, Снуп Доггом, Бараком Обамой и многими другими знаменитостями, которые поделятся своим мнением о Джонсоне и его феномене. А близкие друзья и члены семьи великого баскетболиста приоткроют завесу его личной жизни и расскажут, откуда взялось это необычное имя.