They Call Me Magic 2022, season 1

They Call Me Magic 18+
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Меня зовут Мэджик Джонсон» в центре событий оказывается легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» – баскетболист по имени Ирвин «Мэджик» Джонсон. Это история о звездной карьере Ирвина в баскетбольном клубе, а также о его активной общественной деятельности и предпринимательстве. Репортеры побеседуют с Майклом Джорданом, Снуп Доггом, Бараком Обамой и многими другими знаменитостями, которые поделятся своим мнением о Джонсоне и его феномене. А близкие друзья и члены семьи великого баскетболиста приоткроют завесу его личной жизни и расскажут, откуда взялось это необычное имя.

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

Season 1
Chapter 1
Season 1 Episode 1
22 April 2022
Chapter 2
Season 1 Episode 2
22 April 2022
Chapter 3
Season 1 Episode 3
22 April 2022
Chapter 4
Season 1 Episode 4
22 April 2022
