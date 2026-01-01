Filming Locations: They Call Me Magic
- Dodger Stadium, Los Angeles, California, USA
- Culver Hotel - 9400 Culver Blvd., Culver City, California, USA
- USC Galen Center, Los Angeles, California, USA
- Arnold Palmer Bay Hill Country Club, Orlando, FL, USA
- Equinox Sports Club, Louisiana, USA
- Four Seasons Hotel Atlanta, Georgia, USA
- Hammer Health Sciences Building, New York, NY, USA
- Henson Recording Studios, Los Angeles, California, USA
- Hinoki and the Bird, Los Angeles, CA, USA
- Hotel Figueroa, Los Angeles, CA, USA
- Hyatt Regency Bethesda, Bethesda, MD, USA
- Inn at St. John's, Plymouth, MI, USA
- Los Angeles Athletic Club, Los Angeles, CA, USA
- Magic Johnson Enterprises, Beverly Hills, CA, USA
- Naples Grande Beach Resort, Naples, FL, USA
- Newport Beach Marriott Hotel & Spa, Newport Beach, CA, USA
- Nomo Soho Hotel, New York, NY, USA
- Schoolcraft College, Livonia, MI, USA
- The Capital Grille, Miami, FL, USA
- The Greatest Bar, Hawthorne, CA, USA
- The Huntley Hotel, Santa Monica, CA, USA
- The Thirsty Crow, Los Angeles, California, USA
- The Walt Disney Studio, Los Angeles, California, USA
- UCLA Health Training Center, El Segundo, California, USA