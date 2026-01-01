Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: They Call Me Magic

  • Dodger Stadium, Los Angeles, California, USA
  • Culver Hotel - 9400 Culver Blvd., Culver City, California, USA
  • USC Galen Center, Los Angeles, California, USA
  • Arnold Palmer Bay Hill Country Club, Orlando, FL, USA
  • Equinox Sports Club, Louisiana, USA
  • Four Seasons Hotel Atlanta, Georgia, USA
  • Hammer Health Sciences Building, New York, NY, USA
  • Henson Recording Studios, Los Angeles, California, USA
  • Hinoki and the Bird, Los Angeles, CA, USA
  • Hotel Figueroa, Los Angeles, CA, USA
  • Hyatt Regency Bethesda, Bethesda, MD, USA
  • Inn at St. John's, Plymouth, MI, USA
  • Los Angeles Athletic Club, Los Angeles, CA, USA
  • Magic Johnson Enterprises, Beverly Hills, CA, USA
  • Naples Grande Beach Resort, Naples, FL, USA
  • Newport Beach Marriott Hotel & Spa, Newport Beach, CA, USA
  • Nomo Soho Hotel, New York, NY, USA
  • Schoolcraft College, Livonia, MI, USA
  • The Capital Grille, Miami, FL, USA
  • The Greatest Bar, Hawthorne, CA, USA
  • The Huntley Hotel, Santa Monica, CA, USA
  • The Thirsty Crow, Los Angeles, California, USA
  • The Walt Disney Studio, Los Angeles, California, USA
  • UCLA Health Training Center, El Segundo, California, USA
