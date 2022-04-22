Menu
The Long Game: Bigger Than Basketball 2022, season 1

The Long Game: Bigger Than Basketball season 1 poster
The Long Game: Bigger Than Basketball 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 15 minutes
"The Long Game: Bigger Than Basketball" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Долгая игра: больше, чем баскетбол» в центре событий оказывается парень по имени Макур. Он родился в Южном Судане, разрываемом военными действиями. Юноша проделал долгий путь, чтобы прибыть в США и приблизиться к мечте. Он хочет профессионально играть в баскетбол. Макур полон решимости поступить в престижный колледж. Однако юному спортсмену предстоит преодолеть немало испытаний. Он сталкивается с физическими проблемами, а спустя некоторое время мир сотрясает пандемия. Но Макур привлекает к себе внимание неожиданным решением. Он отказывается от НБА и становится самым высокопоставленным игроком средней школы.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
6.2 IMDb

The Long Game: Bigger Than Basketball List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Big Shot
Season 1 Episode 1
22 April 2022
Crash Course
Season 1 Episode 2
22 April 2022
Schooled
Season 1 Episode 3
22 April 2022
Longshot
Season 1 Episode 4
22 April 2022
Tipping Point
Season 1 Episode 5
22 April 2022
