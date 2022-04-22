В 1 сезоне сериала «Долгая игра: больше, чем баскетбол» в центре событий оказывается парень по имени Макур. Он родился в Южном Судане, разрываемом военными действиями. Юноша проделал долгий путь, чтобы прибыть в США и приблизиться к мечте. Он хочет профессионально играть в баскетбол. Макур полон решимости поступить в престижный колледж. Однако юному спортсмену предстоит преодолеть немало испытаний. Он сталкивается с физическими проблемами, а спустя некоторое время мир сотрясает пандемия. Но Макур привлекает к себе внимание неожиданным решением. Он отказывается от НБА и становится самым высокопоставленным игроком средней школы.