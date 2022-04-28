Menu
The 7 Lives of Lea 2022, season 1

The 7 Lives of Lea season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The 7 Lives of Lea Seasons Season 1
Les Sept Vies de Léa 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 4 hours 54 minutes
"The 7 Lives of Lea" season 1 description

В 1 сезоне сериала «7 жизней Леа» в центре событий оказывается обыкновенная молодая девушка по имени Леа. Она живет своей жизнью и даже не подозревает, что вскоре ее судьба изменится. Невероятное происшествие полностью переворачивает жизнь героини. Она попадает в другую эпоху и тут же сталкивается с таинственной криминальной историей. Проснувшись однажды, Леа осознает, что оказалась в 90-х годах. Она находит труп молодого парня. Подобно кошке, девушка семь раз меняет обличие, чтобы разгадать тайну его гибели. Отважная героиня не только хочет докопаться до истины, но и сделать все, чтобы юноша выжил.

Series rating

7.4
Rate 11 votes
7.5 IMDb

The 7 Lives of Lea List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Jour 1
Season 1 Episode 1
28 April 2022
Jour 2
Season 1 Episode 2
28 April 2022
Jour 3
Season 1 Episode 3
28 April 2022
Jour 4
Season 1 Episode 4
28 April 2022
Jour 5
Season 1 Episode 5
28 April 2022
Jour 6
Season 1 Episode 6
28 April 2022
Jour 7
Season 1 Episode 7
28 April 2022
TV series release schedule
