В 1 сезоне сериала «7 жизней Леа» в центре событий оказывается обыкновенная молодая девушка по имени Леа. Она живет своей жизнью и даже не подозревает, что вскоре ее судьба изменится. Невероятное происшествие полностью переворачивает жизнь героини. Она попадает в другую эпоху и тут же сталкивается с таинственной криминальной историей. Проснувшись однажды, Леа осознает, что оказалась в 90-х годах. Она находит труп молодого парня. Подобно кошке, девушка семь раз меняет обличие, чтобы разгадать тайну его гибели. Отважная героиня не только хочет докопаться до истины, но и сделать все, чтобы юноша выжил.