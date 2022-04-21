Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Captive Audience 2022, season 1

Captive Audience season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Captive Audience Seasons Season 1
Captive Audience: A Real American Horror Story
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 27 minutes
"Captive Audience" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов» в центре событий оказываются двое братьев, имена которых вошли в историю. Одного из них все считают злодеем, а другого – настоящим героем. Мальчик по имени Стивен Стейнер родился в солнечном штате Калифорния. Однажды его обманом заманили в машину, за рулем которой сидел педофил Парнелл, и увезли далеко от дома. В первую же ночь маньяк подверг ребенка насилию. Затем он дал ему другое имя и назвался его опекуном. Теперь Стивен путешествовал с Парнеллом и для окружающих считался его сыном. Мальчик мог бы неоднократно сбежать, но убегать ему было некуда...

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

"Captive Audience" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more