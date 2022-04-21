В 1 сезоне сериала «Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов» в центре событий оказываются двое братьев, имена которых вошли в историю. Одного из них все считают злодеем, а другого – настоящим героем. Мальчик по имени Стивен Стейнер родился в солнечном штате Калифорния. Однажды его обманом заманили в машину, за рулем которой сидел педофил Парнелл, и увезли далеко от дома. В первую же ночь маньяк подверг ребенка насилию. Затем он дал ему другое имя и назвался его опекуном. Теперь Стивен путешествовал с Парнеллом и для окружающих считался его сыном. Мальчик мог бы неоднократно сбежать, но убегать ему было некуда...