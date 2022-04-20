Menu
Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes 2022, season 1

Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes Seasons Season 1
Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Разговоры с убийцей: записи Джона Уэйна Гейси» действие происходит в 70-е годы в Америке. Главный герой занимался похищением молодых ребят, которых он насиловал и жестоко убивал. На его счету 33 жертвы, шесть из которых так и не были опознаны. Дело Джона Уэйна Гейси, который в средствах массовой информации получил прозвище «Клоун-убийца», стало шокирующим для американской общественности. Под маской политического деятеля и активиста, который работал на детских торжествах, скрывался психопат с садистскими наклонностями. Подвал его дома, где Джон держал жертв, окрестили «Могильником Гейси».

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes" season 1 list of episodes.

Season 1
The Life of the Party
Season 1 Episode 1
20 April 2022
A Nicely Kept Secret
Season 1 Episode 2
20 April 2022
Sane Enough
Season 1 Episode 3
20 April 2022
TV series release schedule
