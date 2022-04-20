В 1 сезоне сериала «Разговоры с убийцей: записи Джона Уэйна Гейси» действие происходит в 70-е годы в Америке. Главный герой занимался похищением молодых ребят, которых он насиловал и жестоко убивал. На его счету 33 жертвы, шесть из которых так и не были опознаны. Дело Джона Уэйна Гейси, который в средствах массовой информации получил прозвище «Клоун-убийца», стало шокирующим для американской общественности. Под маской политического деятеля и активиста, который работал на детских торжествах, скрывался психопат с садистскими наклонностями. Подвал его дома, где Джон держал жертв, окрестили «Могильником Гейси».