Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wild Babies 2022, season 1

Wild Babies season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wild Babies Seasons Season 1
Wild Babies 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 32 minutes
"Wild Babies" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Детки не в клетке» события разворачиваются в условиях дикой среды. Это сложный мир, довольно беспощадный к своим обитателям. Он живет по своим правилам и требует их строгого соблюдения. Именно этому учат своих малышей львы, слоны, пингвины, панголины и другие обитатели дикой природы. Детеныши наблюдают за взрослыми особями, копируют их повадки, резвятся, но при этом впервые чувствуют в себе пробуждение инстинктов и зов природы. Им следует быть осторожными и осмотрительными. Тигрята и львята изучают мир вокруг себя, получают новые навыки, охотятся и начинают жить по правилам стаи.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.7 IMDb

Wild Babies List of episodes

TV series release schedule
Season 1
New Arrivals
Season 1 Episode 1
5 May 2022
Home Alone
Season 1 Episode 2
5 May 2022
On The Move
Season 1 Episode 3
5 May 2022
Big Families
Season 1 Episode 4
5 May 2022
Bonds That Tie
Season 1 Episode 5
5 May 2022
Finding Your Place
Season 1 Episode 6
5 May 2022
Hostile Homes
Season 1 Episode 7
5 May 2022
Stepping Up
Season 1 Episode 8
5 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more