В 1 сезоне сериала «Детки не в клетке» события разворачиваются в условиях дикой среды. Это сложный мир, довольно беспощадный к своим обитателям. Он живет по своим правилам и требует их строгого соблюдения. Именно этому учат своих малышей львы, слоны, пингвины, панголины и другие обитатели дикой природы. Детеныши наблюдают за взрослыми особями, копируют их повадки, резвятся, но при этом впервые чувствуют в себе пробуждение инстинктов и зов природы. Им следует быть осторожными и осмотрительными. Тигрята и львята изучают мир вокруг себя, получают новые навыки, охотятся и начинают жить по правилам стаи.