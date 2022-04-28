В 1 сезоне сериала «Пиф-паф крошка» события разворачиваются в столице мировой моды – Милане. Алиса учится в старшей школе и сталкивается со множеством проблем, характерных для девочки-подростка. Она страдает от неуверенности в себе и неумения налаживать контакт со сверстниками. Девочка безумно любит своего отца. Однажды юной героине становится известно, что он связан с преступной группировкой. Из желания помочь родителю Алиса вовлекается в криминальную жизнь Милана. Чтобы справиться с этим, она использует воображение, на которое оказали влияние музыка, телевидение и поп-культура 1980-х.