Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bang Bang Baby 2022, season 1

Bang Bang Baby season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bang Bang Baby Seasons Season 1
Bang Bang Baby 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 40 minutes
"Bang Bang Baby" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пиф-паф крошка» события разворачиваются в столице мировой моды – Милане. Алиса учится в старшей школе и сталкивается со множеством проблем, характерных для девочки-подростка. Она страдает от неуверенности в себе и неумения налаживать контакт со сверстниками. Девочка безумно любит своего отца. Однажды юной героине становится известно, что он связан с преступной группировкой. Из желания помочь родителю Алиса вовлекается в криминальную жизнь Милана. Чтобы справиться с этим, она использует воображение, на которое оказали влияние музыка, телевидение и поп-культура 1980-х.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

Bang Bang Baby List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Death isn't funny
Season 1 Episode 1
28 April 2022
The Barones
Season 1 Episode 2
28 April 2022
A bionic heart
Season 1 Episode 3
28 April 2022
Destiny's tricks
Season 1 Episode 4
28 April 2022
Game Over
Season 1 Episode 5
28 April 2022
The incredible one
Season 1 Episode 6
31 May 2022
Boom!
Season 1 Episode 7
31 May 2022
Angels
Season 1 Episode 8
31 May 2022
Make the right move
Season 1 Episode 9
31 May 2022
Bang! Bang!
Season 1 Episode 10
31 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more