|Title
|Artist
|Time
|1
|Analogue Strings 80
|Santi Pulvirenti
|2:51
|2
|Donna Bionica
|Santi Pulvirenti
|2:00
|3
|Nonna Eroina
|Santi Pulvirenti
|2:07
|4
|Bang Bang Baby
|Santi Pulvirenti
|3:45
|5
|Once up on a time in Milano
|Santi Pulvirenti
|2:02
|6
|Occhi Chiusi
|Santi Pulvirenti
|3:47
|7
|Fascination
|Santi Pulvirenti
|2:36
|8
|Massive Dream
|Santi Pulvirenti
|2:16
|9
|Mafia Princess
|Santi Pulvirenti
|2:00
|10
|Memoria Sfocata
|Santi Pulvirenti
|1:18
|11
|Il Mitra E La Sposa
|Santi Pulvirenti
|2:49
|12
|Nereo
|Santi Pulvirenti
|3:17
|13
|Luna Park
|Santi Pulvirenti
|1:51
|14
|Mio Fratello
|Santi Pulvirenti
|3:31
|15
|Fluido Magnetomagico
|Santi Pulvirenti
|2:56