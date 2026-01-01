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Kinoafisha TV Shows Bang Bang Baby Soundtrack

Soundtrack from "Bang Bang Baby"

Music from "Bang Bang Baby" All info
Bang Bang Baby: Season One (Amazon Original Series Soundtrack)
Bang Bang Baby: Season One (Amazon Original Series Soundtrack) 15 tracks. Santi Pulvirenti
Listen
Title Artist Time
1 Analogue Strings 80 Santi Pulvirenti 2:51
2 Donna Bionica Santi Pulvirenti 2:00
3 Nonna Eroina Santi Pulvirenti 2:07
4 Bang Bang Baby Santi Pulvirenti 3:45
5 Once up on a time in Milano Santi Pulvirenti 2:02
6 Occhi Chiusi Santi Pulvirenti 3:47
7 Fascination Santi Pulvirenti 2:36
8 Massive Dream Santi Pulvirenti 2:16
9 Mafia Princess Santi Pulvirenti 2:00
10 Memoria Sfocata Santi Pulvirenti 1:18
11 Il Mitra E La Sposa Santi Pulvirenti 2:49
12 Nereo Santi Pulvirenti 3:17
13 Luna Park Santi Pulvirenti 1:51
14 Mio Fratello Santi Pulvirenti 3:31
15 Fluido Magnetomagico Santi Pulvirenti 2:56
Listen to songs from "Bang Bang Baby" (2022) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Bang Bang Baby" in different languages are free for listening online.
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