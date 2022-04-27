В 1 сезоне сериала «Скетчбук» в центре событий оказываются шесть американских художников, которые работают на легендарной студии Walt Disney. Все они принимают непосредственное участие в создании культовых анимационных образов. Герои проекта дали жизнь Симбе из «Короля Льва», Олафу из «Холодного сердца», Мирабель из «Энканто», Капитану Крюку из «Питера Пэна» и Куско из «Императора». Каждый из мультипликаторов готов поделиться секретами мастерства, а также рассказать историю о том, как он попал на студию и нашел своего персонажа. Документальный проект позволит увидеть воочию, как известные во всем мире мультгерои оживают на экране.