Sketchbook 2022, season 1

Sketchbook
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 6 minutes
"Sketchbook" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Скетчбук» в центре событий оказываются шесть американских художников, которые работают на легендарной студии Walt Disney. Все они принимают непосредственное участие в создании культовых анимационных образов. Герои проекта дали жизнь Симбе из «Короля Льва», Олафу из «Холодного сердца», Мирабель из «Энканто», Капитану Крюку из «Питера Пэна» и Куско из «Императора». Каждый из мультипликаторов готов поделиться секретами мастерства, а также рассказать историю о том, как он попал на студию и нашел своего персонажа. Документальный проект позволит увидеть воочию, как известные во всем мире мультгерои оживают на экране.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.4 IMDb

Sketchbook List of episodes

Season 1
Emperor's New Groove "Kuzco"
Season 1 Episode 1
27 April 2022
Frozen "Olaf"
Season 1 Episode 2
27 April 2022
Aladdin "The Genie"
Season 1 Episode 3
27 April 2022
Peter Pan "Captain Hook"
Season 1 Episode 4
27 April 2022
Encanto "Mirabel"
Season 1 Episode 5
27 April 2022
The Lion King "Simba"
Season 1 Episode 6
27 April 2022
