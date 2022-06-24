В 1 сезоне сериала «Man vs Bee» в центре событий оказывается мужчина преклонного возраста. Живя в шикарном особняке, он внезапно попадает в западню. Его врагом становится обыкновенная пчела. Будучи в состоянии войны, герою приходится несладко. Ему нужно одержать победу во что бы то ни стало. При этом его противник тоже оказывается не промах. По всей видимости, битва повлечет за собой серьезные последствия, а ее участники нанесут окружающей обстановке непоправимый ущерб. Пожилой мужчина вооружается любыми подручными средствами и попадает во множество курьезных ситуаций.