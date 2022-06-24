Menu
Man vs. Bee 2022, season 1

Man vs. Bee season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Man vs. Bee Seasons Season 1
Man vs Bee 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 1 hour 30 minutes
"Man vs. Bee" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Man vs Bee» в центре событий оказывается мужчина преклонного возраста. Живя в шикарном особняке, он внезапно попадает в западню. Его врагом становится обыкновенная пчела. Будучи в состоянии войны, герою приходится несладко. Ему нужно одержать победу во что бы то ни стало. При этом его противник тоже оказывается не промах. По всей видимости, битва повлечет за собой серьезные последствия, а ее участники нанесут окружающей обстановке непоправимый ущерб. Пожилой мужчина вооружается любыми подручными средствами и попадает во множество курьезных ситуаций.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb

"Man vs. Bee" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Chapter 1
Season 1 Episode 1
24 June 2022
Chapter 2
Season 1 Episode 2
24 June 2022
Chapter 3
Season 1 Episode 3
24 June 2022
Chapter 4
Season 1 Episode 4
24 June 2022
Chapter 5
Season 1 Episode 5
24 June 2022
Chapter 6
Season 1 Episode 6
24 June 2022
Chapter 7
Season 1 Episode 7
24 June 2022
Chapter 8
Season 1 Episode 8
24 June 2022
Chapter 9
Season 1 Episode 9
24 June 2022
