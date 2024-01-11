В 1 сезоне сериала «Третий лишний» обычный американский подросток Джон Беннетт отмечает свое шестнадцатилетние. Парень живет в Бостоне вместе со своими родителями и двоюродным братом и учится в старшей школе. Впереди у него немало незабываемых моментов: первая любовь, первый секс, веселые вечеринки и настоящая дружба. Однако в жизни Джона есть одно необычное обстоятельство: в одной комнате с ним по-прежнему живет плюшевый мишка Тед. Правда ведет он себя совсем не по-детски, ведь он повзрослел вместе со своим приятелем-человеком. Тед любит грубоватые шутки ниже пояса, красивых девушек и безбашенные розыгрыши.