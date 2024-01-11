Menu
Ted 2024, season 1

Season premiere 11 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 7
Runtime 4 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Третий лишний» обычный американский подросток Джон Беннетт отмечает свое шестнадцатилетние. Парень живет в Бостоне вместе со своими родителями и двоюродным братом и учится в старшей школе. Впереди у него немало незабываемых моментов: первая любовь, первый секс, веселые вечеринки и настоящая дружба. Однако в жизни Джона есть одно необычное обстоятельство: в одной комнате с ним по-прежнему живет плюшевый мишка Тед. Правда ведет он себя совсем не по-детски, ведь он повзрослел вместе со своим приятелем-человеком. Тед любит грубоватые шутки ниже пояса, красивых девушек и безбашенные розыгрыши.

8.1
7.9 IMDb

Just Say Yes
Season 1 Episode 1
11 January 2024
My Two Dads
Season 1 Episode 2
11 January 2024
Ejectile Dysfunction
Season 1 Episode 3
11 January 2024
Subways, Bicycles, and Automobiles
Season 1 Episode 4
11 January 2024
Desperately Seeking Susan
Season 1 Episode 5
11 January 2024
Loud Night
Season 1 Episode 6
11 January 2024
He's Gotta Have It
Season 1 Episode 7
11 January 2024
