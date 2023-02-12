Menu
The Gold 2023 - 2025 season 1

The Gold
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Gold" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Золото» шестеро старых знакомых планируют налет на склад Бринкс-Мэт рядом с аэропортом Хитроу города Лондона. На Олд-Кент-роуд такие кражи товаров и стройматериалов – обычное дело, не поддающееся контролю полиции и никого не удивляющее. Однако типичное и ничем не примечательное преступление в криминальном районе британской столицы совершенно случайно превращается в ограбление века. Неожиданно для самих себя бандиты обнаруживают на складе спрятанные золотые слитки стоимостью 26 миллионов фунтов стерлингов. Они забирают все золото, развязав исторический скандал.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

"The Gold" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
To Be a King
Season 1 Episode 1
12 February 2023
There's Something Going on in Kent
Season 1 Episode 2
12 February 2023
The Consequences Are Mine
Season 1 Episode 3
12 February 2023
Vengeance Is Easy, Justice Is Hard
Season 1 Episode 4
12 February 2023
The Boy You Were
Season 1 Episode 5
12 February 2023
I'll Be Remembered
Season 1 Episode 6
12 February 2023
