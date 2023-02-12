В 1 сезоне сериала «Золото» шестеро старых знакомых планируют налет на склад Бринкс-Мэт рядом с аэропортом Хитроу города Лондона. На Олд-Кент-роуд такие кражи товаров и стройматериалов – обычное дело, не поддающееся контролю полиции и никого не удивляющее. Однако типичное и ничем не примечательное преступление в криминальном районе британской столицы совершенно случайно превращается в ограбление века. Неожиданно для самих себя бандиты обнаруживают на складе спрятанные золотые слитки стоимостью 26 миллионов фунтов стерлингов. Они забирают все золото, развязав исторический скандал.