В 1 сезоне сериала «The Big Cigar» в центре событий находится афроамериканский революционер Хьюи П. Ньютон, который участвовал в создании знаменитой политической партии за права темнокожего населения США. Организация боролась за равноправие, однако сама избрала путь насилия и угроз. В конце 60-х Ньютона обвинили в гибели сотрудника правоохранительных органов, но ему удалось скрыться. Спустя некоторое время Хьюи стал главным подозреваемым еще в одном убийстве. Ньютону пришлось уехать на Остров свободы. В этом ему помог известный голливудский режиссер, снявший множество культовых картин.