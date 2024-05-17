Menu
Season premiere 17 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 54 minutes
"The Big Cigar" season 1 description

В 1 сезоне сериала «The Big Cigar» в центре событий находится афроамериканский революционер Хьюи П. Ньютон, который участвовал в создании знаменитой политической партии за права темнокожего населения США. Организация боролась за равноправие, однако сама избрала путь насилия и угроз. В конце 60-х Ньютона обвинили в гибели сотрудника правоохранительных органов, но ему удалось скрыться. Спустя некоторое время Хьюи стал главным подозреваемым еще в одном убийстве. Ньютону пришлось уехать на Остров свободы. В этом ему помог известный голливудский режиссер, снявший множество культовых картин. 

Series rating

5.7
Rate 11 votes
5.9 IMDb

The Big Cigar List of episodes

Season 1
Panther / Producer
Season 1 Episode 1
17 May 2024
The Cuban
Season 1 Episode 2
17 May 2024
Guns & Matzah
Season 1 Episode 3
24 May 2024
What Are Friends For?
Season 1 Episode 4
31 May 2024
Lost Paradise
Season 1 Episode 5
7 June 2024
The Pirate
Season 1 Episode 6
14 June 2024
