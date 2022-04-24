Menu
Three Busy Debras 2020 - 2022, season 2

Three Busy Debras season 2 poster
Three Busy Debras
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
"Three Busy Debras" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Три занятых Дебры» история о трех отчаянных домохозяйках из штата Коннектикут продолжается. Впереди главных героинь ожидает много увлекательных приключений и абсурдных ситуаций. Напомним, в предыдущем сезоне три Дебры пробовали себя в разных сферах жизни. Одна из женщин построила политическую карьеру, вторая решила поступить в школу, а третья завела необычные любовные отношения. Кроме того, в Лемонкурде произошел сбой в банковской системе, в результате чего все жители неожиданно в разы улучшили свое финансовое положение. А вот Дебра попала в затруднительное положение.

Series rating

6.0
Rate 11 votes
6.1 IMDb

Three Busy Debras List of episodes

Season 1
Season 2
The Milk Drought
Season 2 Episode 1
24 April 2022
The Great Debpression
Season 2 Episode 2
24 April 2022
The Honorable Order of the Debras
Season 2 Episode 3
1 May 2022
To Have Debra, To Hold Debra
Season 2 Episode 4
1 May 2022
Operation: Seal Team Debra
Season 2 Episode 5
8 May 2022
Who Has Done It?
Season 2 Episode 6
8 May 2022
Debra Gets a Boyfriend
Season 2 Episode 7
15 May 2022
Women's History Hour
Season 2 Episode 8
15 May 2022
Nonna
Season 2 Episode 9
22 May 2022
The Meteor
Season 2 Episode 10
22 May 2022
