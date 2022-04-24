Во 2 сезоне сериала «Три занятых Дебры» история о трех отчаянных домохозяйках из штата Коннектикут продолжается. Впереди главных героинь ожидает много увлекательных приключений и абсурдных ситуаций. Напомним, в предыдущем сезоне три Дебры пробовали себя в разных сферах жизни. Одна из женщин построила политическую карьеру, вторая решила поступить в школу, а третья завела необычные любовные отношения. Кроме того, в Лемонкурде произошел сбой в банковской системе, в результате чего все жители неожиданно в разы улучшили свое финансовое положение. А вот Дебра попала в затруднительное положение.